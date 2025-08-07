В Забайкалье хотят значительно увеличить штрафы за нарушение тишины

Власти Забайкальского края намерены принять поправки к региональному закону «Об административных правонарушениях», чтобы увеличить размер штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в вечернее и ночное время. Как сообщает пресс-служба заксобрания Забайкалья, поправки предусматривают штрафы для граждан в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб. (сейчас от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.), для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (сейчас от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.), для юрлиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. (сейчас от 5 тыс. до 10 тыс. руб.).

Уточняется, что действующий сейчас закон «не выполняет эффективную роль в части соблюдения режима тишины гражданами, должностными и юридическими лицами», а установленные наказания «не обеспечивают предотвращение нарушений покоя граждан».

Поправки разработаны администрацией губернатора Забайкалья, проект инициативы размещен на сайте заксобрания. В пояснительной записке также отмечается, что в регионе резко выросло количество административных дел, связанных с нарушениями тишины и покоя. Если за весь 2024 год было составлено и рассмотрено около 500 протоколов, то только за первые три месяца этого года — свыше 280.

Влад Никифоров, Иркутск