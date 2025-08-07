В России создали единый тест на холеру, чуму и сибирскую язву

Специалисты Роспотребнадзора разработали тест, с помощью которого можно выявить сразу пять инфекций — чуму, холеру, сибирскую язву, туляремию и бруцеллез. Тест способен обнаружить возбудителя инфекции в течение 60 минут.

«Тест обладает высокой точностью, что позволяет выявлять даже минимальное количество микробных клеток,— заявили в Роспотребнадзоре. — Это открывает новые горизонты для обследования контактных лиц и предотвращения вспышек заболеваний».

Над созданием теста работали сотрудники НИИ системной биологии и медицины при Роспотребнадзоре и ученые Российского противочумного института «Микроб». Разработка велась в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья».

Полина Мотызлевская