Самолет Москва – Сочи сел в Астрахани из-за технической неисправности

На борту самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, произошла нештатная ситуация. Экипаж принял решение совершить внеплановую посадку.

В пресс-службе перевозчика рассказали «РИА Новости», что на борту «сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет». Самолет ушел на запасной аэродром, он «благополучно приземлился в Астрахани».

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что по данным Flightradar, самолет летел со скоростью около 280 км/ч на высоте 10 тыс. м. Канал при этом указывал, что «данные с сервиса порой отображаются неправильно». Также сообщалось, что в аэропортах Сочи и Ставрополя дежурили спасатели МЧС, ожидая возможного прибытия рейса. Утверждалось, что экипаж передал код 7700 о происшествии на борту.