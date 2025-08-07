Главе СКР доложат по делу об избиении екатеринбуржца неизвестными в масках

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о расследовании уголовного дела об избиении жителя Екатеринбурга неизвестными в масках, передает Следком. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Согласно информации из соцмедиа, на екатеринбуржца напали из-за того, что он хотел сменить управляющую компанию в своем доме — до этого он предложил провести собрание собственников жилья по смене УК, от которой жильцы давно хотели избавиться. Его госпитализировали с множественными телесными травмами.

По данным портала Е1, жители дома по адресу ул. Мостовая, 47 выразили недовольство в адрес УК «Гринсервис». Пострадавший считает, что нападение на него было организовано управляющей компанией: он сообщил, что 31 июля у него заказали перевозку груза. Когда он прибыл на место для встречи с клиентом, неизвестные напали на него и стали избивать палками и трубами. Ему сломали челюсти, нос, он также получил травмы головы и ноги.

Ирина Пичурина