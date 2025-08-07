В Саратовской области за плановую диагностику автодорог предлагают 10,2 млн

В Саратовской области ищут подрядчика на выполнение работ по плановой диагностике автодорог в регионе протяженностью около 2,1 тыс. км. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Заказчиком выступило ГКУ Саратовской области «Дирекция дорожного хозяйства». Заявки принимаются до 26 августа. Исполнителя выберут 29 августа. Начальная (максимальная) цена аукциона — 10,2 млн руб.

В соответствии с контрактом все работы необходимо выполнить до 5 февраля будущего года включительно. Требуется обеспечение исполнения контракта в размере порядка 1 млн руб. Закупка осуществляется за счет бюджетных средств.

Подрядчику предстоит провести подготовительные, полевые и камеральные работы. Также требуется фиксирование трека проезда по дороге в системе WGS-84.

Павел Фролов