Бизнес просчитывает дефляцию

В России третью неделю подряд фиксируется дефляция. А годовая инфляция опустилась ниже 9%. “Ъ FM” поговорил с владельцами бизнеса и выяснил, как на них отразился разворот макроэкономического тренда. По данным Росстата, потребительские цены снижаются даже быстрее, чем прежде — на 0,13% за неделю. А Минэкономразвития оценивает годовую инфляцию в районе 8,8%. Однако из-за ослабевшего рубля все же подорожали смартфоны и телевизоры.

За исключением электроники и индексации проезда на общественном транспорте, тренды прошлых недель продолжаются. В частности, основным драйвером снижения цен считаются овощи — картофель с 29 июля подешевел более чем на 10%. Почти так же капуста и свекла. При этом выросли цены на свинину и пшено. Сезонная дефляция не должна сильно повлиять на доходы агробизнеса, говорит гендиректор хозяйства «Лазаревское» Кристина Романовская: «Если сравнивать с 2022-м и 2023 годом, то темп роста цен гораздо ниже, но он все равно происходит. И в первую очередь — за счет роста зарплат. В целом есть ощущение более уравновешенного состояния. Что касается нашей компании, я посещала поля, и пшеница выглядит отлично.

В 2025 году мы ожидаем хороший урожай, лучше, чем за несколько прошлых лет.

Как на нас отражается снижение ключевой ставки? Конечно, в развитие бизнеса нужно вкладываться постоянно. Вопрос заключается в приоритетах. И ключевая ставка их очень хорошо помогает расставлять. Сейчас мы в основном заняты инвестированием в то, что не требует больших финансовых вложений. Но есть и несколько серьезных проектов, которые ждут своего часа, когда ключевая ставка все-таки придет в то состояние, в котором она стимулирует инвестиционную активность, а не замораживает ее».

В сегменте услуг после ускорения инфляции из-за индексации тарифов ЖКХ цены почти зафиксировались. За неделю они прибавили 0,01%, приводят в Минэке. Однако для бизнеса единственная возможность сохранять прайс-листы была также связана с курсом валют, говорит руководитель сети салонов «Лаки Like», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Ляля Садыкова: «У нас было повышение цен в прошлом году, в этом оно больше связано с ростом жилищно-коммунальных услуг, арендных ставок и стоимости закупаемых материалов. Был момент в мае, когда поставщики некоторых брендов немного откатили свои цены, сделали скидки от 5% до 15%. Они обосновывали это тем, что курс валют позволяет сейчас снизить цены. На самом деле это было впервые в истории за 20 лет моей работы в индустрии красоты. Все остальное очень сильно растет. Логистические цепочки, маркировка — все это отражается на конечной цене для потребителя. Закладывать из своего кармана мы не можем, так как рентабельность бизнеса и так падает последние пять лет. Многие последние два года находятся в стадии стагнации, не закрываются, но и не растут.

Кажется, гонка зарплат закончилась. Видела какую-то аналитику, что якобы средняя заработная плата у мастеров маникюра составляет 130 тыс. руб. по рынку. В отраслевых чатах это вызвало шок. Мне кажется, что кто-то перепутал выручку с заработной платой».

В июне глава Минэкономразвития Максим Решетников среди основных факторов инфляции называл параллельный импорт. По его мнению, главная причина — нехватка отечественных аналогов популярных зарубежных продуктов. В конце июля ЦБ снизил ключевую ставку до 18%, но она не оказала ощутимого эффекта на производителей непродовольственных товаров.

Основатель Mr. Doors Максим Валецкий, напротив, говорит только о повышении цен: «Ключевая ставка на нас сильно не влияет, мы давно вышли из коммерческих кредитов. Но инфляцию продолжаем ощущать очень сильно, поэтому цены придется поднимать. Тенденция к снижению у поставщиков пока не просматривается, скорее, у них тоже растут затраты. У нас достаточно высокая степень локализации, поэтому курс рубля не оказывает на нас прямого влияния. Мы не закредитованы, у нас льготная ставка — 5% годовых. Плюс есть какие-то коммерческие овердрафты, но в нашей себестоимости это незначительная величина».

Среди прочих продолжил дорожать бензин. На прошлой неделе Минэнерго признало подорожание бензина на автозаправках, однако «в пределах инфляционного фона». Но уже 6 августа министерство заявило, что топливо «несколько опережает» общие темпы роста цен, хотя сам рынок остается стабилен.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова