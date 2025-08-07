С видом на Неву и центр

В клубном квартале «Ассамблея», строящемся на пересечении Малого проспекта и 24-й линии В.О., пополнился выбор квартир. Среди новых доступных форматов компактные планировки и большие площади — вплоть до 107 кв. м. А также квартиры с большим количеством окон и террасами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клубный квартал «Ассамблея»

Фото: ГК «ПСК» Клубный квартал «Ассамблея»

Фото: ГК «ПСК»

Клубный квартал «Ассамблея» — это пять жилых домов бизнес-класса с подземным паркингом, высотой потолков 3–3,2 м, с гранд-лобби в первом корпусе, комьюнити-клубом для жителей и ландшафтным дизайном внутренней территории. Он строится в центре Васильевского острова, сочетает в себе качество расположения в историческом окружении с параметрами полноценной высококлассной недвижимости.

Среди новых квартир, выведенных в продажу, представлены как студии и однокомнатные квартиры небольшой площади (от 25 и 32 кв. м соответственно) стоимостью от 10,6 и 11,8 млн рублей, так и крупноформатные варианты с большим количеством окон и площадью до 107 кв. м. Варианты на верхних этажах предлагают виды на благоустройство квартала в виде лесных комнат и в сторону Финского залива и Центрального района. Также в продаже появилось несколько квартир с террасами в корпусах №1–3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клубный квартал «Ассамблея»

Фото: ГК «ПСК» Клубный квартал «Ассамблея»

Фото: ГК «ПСК»

Высота домов квартала от 7 до 12 этажей. На антресольном этаже гранд-лобби расположится лаундж-зона. В составе комьюнити-клуба коворкинг, комнаты для переговоров, библиотека, кинозал, фитнес-зал, бьюти-кабинет и детский клуб.

Архитектура «Ассамблеи» в стиле неомодернизм в песчаных оттенках, с рельефными кирпичными элементами на фасадах. Под террасы отводятся пространства на верхних этажах, формируемые разноуровневыми отступами.

Транспортная доступность «Ассамблеи»: 10 минут пешком до станции метро «Горный институт», 10 минут на автомобиле до въезда на ЗСД и Петроградской стороны, 15 минут на автомобиле до Невского проспекта и полчаса — до аэропорта и Московского вокзала.

Строительство ЖК «Ассамблея» завершится в третьем квартале 2028 года.

ЖК «Ассамблея». Застройщик ООО «СЗ АТТИК», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ООО «СЗ АТТИК»