Объявлен в розыск бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский

МВД РФ объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Информация о нем появилась в федеральной базе розыска.

В карточке указано, что Бориса Дубровского разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, но по какой конкретно не уточняется.

«Ъ-Южный Урал» направил запрос в пресс-службу МВД РФ.

Борис Дубровский руководил Челябинской областью в 2014-2019 годах. В 2019 году ФАС признала факт сговора главы региона с дорожным подрядчиком АО «Южуралмост» и министерством дорожного хозяйства и транспорта региона. В результате антимонопольного соглашения компания выиграла десять аукционов по ремонту и строительству дорог в Челябинской области на общую сумму почти 2,4 млрд руб.