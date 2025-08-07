В Прикамье руководитель фирмы осужден за сокрытие 120 млн рублей

Соликамский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя, признав его виновным по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджет в особо крупном размере).

Как сообщают СУ СКР по Пермскому краю и прокуратура региона, в 2024-2025 годах фигурант, являлся фактическим руководителем компании по производству фанеры, у которой был долг перед ФНС. Общество располагало денежными средствами для их уплаты, но более 120 млн руб. осужденный израсходовал на иные цели. В частности. Они были направлены на погашение задолженности аффилированной организации.

По данным «Ъ-Прикамье, речь идет о бенефициаре ООО «Торговый дом» Григории Неясове. По данным «СПАРК-Интерфакс», прошлом году выручка от продажи организации превысила 449,6 млн руб. Сейчас компания, как и сам господин Неясов, находятся в процедуре банкротства.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года с лишением на год права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях. На имущество фигуранта наложен арест.