Убыток нерентабельных организаций Башкирии увеличился до 56 млрд рублей

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) организаций в Башкирии по итогам января-мая составил 52,1 млрд руб., что на 70,4% ниже результатов аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Башстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

28,9% организаций республики — убыточны, по сравнению с пятью месяцами 2024 года их доля выросла на 5,3%. Среди нерентабельных организаций совокупный убыток достиг 55,9 млрд руб., тогда как год назад этот показатель составлял 16 млрд руб.

По видам деятельности наибольшая доля убыточных организаций — в коммунальной сфере (70,7%), энергетике (47,5%), а также в гостиничном бизнесе и среди заведений общепита (43,5%).

Худший финансовый результат — в обрабатывающих производствах, где разница прибылей и убытков оказалась отрицательной и составила 12,8 млрд руб. Лучшие показатели продемонстрировали организации, занимающиеся розничной торговлей (не считая продажи автомобилей и мотоциклов): совокупный результат превысил 9,9 млрд руб.

Идэль Гумеров