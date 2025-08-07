В Перми снова отреставрируют исторический ансамбль «Дача Синакевича»

Научно-проектная документация по сохранению, реставрации и приспособлению к современному использованию исторического ансамбля «Дача А. В. Синакевича» получила акт государственной историко-культурной экспертизы. Объект культурного наследия, построенный в конце XIX века, располагается на ул. Танцорова, 24, в Кировском районе Перми. Архитектурный ансамбль дачи представляет собой прямоугольное здание с верандой, мансардой и флигель в «неорусском» стиле.

Основные реставрационные работы ожидают здание флигеля. В отношении самого дома предусмотрены работы по приспособлению объекта для современного использования в части инженерных сетей и утепления заполнений оконных и дверных проемов. В частности, общее техническое состояние флигеля признано аварийным. В здании флигеля предстоит переустройство фундаментов, перекладка венцов стен, замена перекрытий, крыши, кровли, отделки, реставрация и воссоздание наличников, колонн и ограждения террасы, устройство отмостки и прочее.

Дача была построена для пермского городского головы, управляющего дирекцией Пермского городского театра статского советника Александра Синакевича. В 2023 году здание дома, входящее в состав ансамбля, отреставрировали и приспособили для Пермской резиденции Деда Мороза.