Нижегородские приставы запретили регдействия с имуществом на 17 млрд рублей

Судебные приставы в Нижегородской области за семь месяцев 2025 года наложили запретов на недвижимость и транспортные средства должников общей стоимостью 17,2 млрд руб. Всего с начала года вынесено больше 200 тыс. запретов на движимое и недвижимое имущество, сообщили в региональном УФССП.

В том числе почти 96,4 тыс. запретов касалось транспорта на сумму 7,2 млрд руб. и 138 тыс. — недвижимости на сумму почти 10 млрд. руб.

Причиной ареста или запрета могут быть задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов ГИБДД, а также просроченные платежи по кредитам.

Галина Шамберина