«Русполимет» запустил новое производство комплектующих на средства ФРП

Группа компаний «Русполимет» запустила в Кулебаках производство кольцевых деталей для газотурбинных установок большой мощности ГТД-110М. Объем вложений в новое оборудование составил 822 млн руб.

Из них 651,5 млн было предоставлено федеральным Фондом развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия». На эти средства «Русполимет» приобрел токарно-карусельные станки для высокоточной обработки деталей, закалочный комплекс для термической обработки и оборудование контроля качества изделий.

За счет этого предприятие освоило серийный выпуск крупногабаритных колец диаметром до 4,5 м и массой до 3 т, которые являются конструктивной частью и газовых турбин. Основным заказчиком этих деталей является рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн», разрабатывающее и производящее турбины ГТД-110М.

Ранее корпус турбины собирался из нескольких десятков соединенных между собой мелких колец, что увеличивало количество сварных и болтовых стыков. Использование цельных крупногабаритных заготовок позволяет существенно сократить число соединений, повысить надежность узлов и упростить монтаж.

