В Энгельсском районе хотят отремонтировать фасад школы за 871 тыс. рублей

В Энгельсском районе Саратовской области намерены отремонтировать фасад МОУ «ООШ п. Анисовский». Соответствующая информация появилась на портале «Госзакупки».

Образовательное учреждение расположено по адресу: п. Анисовский, ул. Молодежная, зд. 2А. Заявки принимаются до 13:00 8 августа. Итоги аукциона подведут 11 августа. Начальная (максимальная) цена договора — 871 тыс. руб.

Работы необходимо выполнить до 22 августа этого года включительно. Подрядчику предстоит обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, безопасность производства работ, выполнение требований в сфере охраны труда.

Павел Фролов