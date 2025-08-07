Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В селе Ясашная Ташла Ульяновской области на пожаре пострадал мужчина

Инцидент произошел в селе Ясашная Ташла в Тереньгульском районе. Там пожарные потушили жилой дом, но в результате пожара пострадал мужчина. Об этом сообщили в управлении МЧС Ульяновской области.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

К моменту прибытия дежурных караулов наблюдалось загорание жилого дома и надворных построек. На месте работали огнеборцы федеральной и областной противопожарной службы. Открытое горение было ликвидировано.

«В результате пострадал 45-летний мужчина, он госпитализирован»,— заявили сотрудники МЧС.

Все обстоятельства происшествия выясняют дознаватели ведомства.

Алексей Алексеев