Часть Коммунистической улицы в Уфе закрыли до 1 ноября

В Уфе из-за благоустройства сквера имени Мидхата Шакирова до 1 ноября закрыли полосу по нечетной стороне Коммунистической улицы — от дома 75/1 до улицы Дорофеева, сообщили в пресс-службе мэрии. Участок перекрытия составил около 140 м.

По информации «РБК Уфа», контракт на благоустройство сквера на днях был заключен мэрией с местной компанией «Уралагротехсервис». Цена договора составила 83,2 млн руб. Работы профинансируют бюджеты Уфы и республики. Согласно договору, подрядчик, в частности, обновит бордюры, систему освещения, уложит брусчатку, посадит цветники. В сквере также установят кашпо из Мансуровского гранита и цементные вазы.

Венера Хисамова