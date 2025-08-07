В Оренбуржье пострадавшим от прошлогоднего паводка выплатят по 15 тысяч рублей

Жители Соль-Илецкого района обратились в прокуратуру — у них были нарушены условия жизни в результате прошлогоднего паводка. В частности, вода стала непригодной для употребления в пищу, сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Районный прокурор обратился в суд с требованием к региональному Министерству социального развития выплатить гражданам единовременную компенсацию в размере 15 тыс. руб. Суд поддержал позицию надзорного ведомства.

Ответчик не согласился с судебным актом и обжаловал его. Но апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

Всего за 2025 год районной прокуратурой в суд предъявлено 72 аналогичных исковых заявления.

«Из них рассмотрены и удовлетворены 61, а остальные находятся на рассмотрении»,— заявили в надзорном ведомстве.

Алексей Алексеев