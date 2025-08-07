Ректор ульяновского университета награжден орденом «За заслуги перед отечеством»

Президент России Владимир Путин своим указом от 6 августа 2025 года наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени ректора Ульяновского государственного университета (УлГУ) Бориса Костишко.

В указе отмечается, что награда присуждена за значительный вклад в подготовку квалифицированных специалистов, многолетнюю научно-педагогическую деятельность и добросовестное исполнение профессиональных обязанностей.

Борис Костишко — доктор физико-математических наук, профессор. Он возглавляет УлГУ с 2006 года. В декабре ему исполнится 60 лет. Он окончил МГУ им. М. В. Ломоносова, специализируясь на высоковакуумной технике, оже-спектроскопии и полупроводниковых технологиях. С 2003 года по 2006 год возглавлял Институт математики, физики и информационных технологий (при УлГУ), а также участвовал в создании Корпоративного института высоких технологий для авиа- и автомобилестроения, автор более 200 научных работ, в 2016 году награжден знаком «Ректор года».

Андрей Васильев, Ульяновск