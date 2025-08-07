Боец из Апанасенковского округа погиб в зоне СВО

Житель села Дивного Владимир Турченко погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Апанасенковского округа Денис Климов.

Фото: Денис Климов / t. me

Руководитель района отметил, что Владимир Турченко «проявил мужество, отвагу и верность Отечеству, выполняя свой долг перед Родиной».

«Его самоотверженность и героизм навсегда останутся в нашей памяти»,— написал Денис Климов.

Глава округа выразил соболезнования родственникам, близким и друзьям погибшего военнослужащего.

Тат Гаспарян