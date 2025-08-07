Тренд дошел до нонсенса

В Новосибирской области наблюдается бурный рост индивидуального жилищного строительства (ИЖС): в первом полугодии объем ввода жилья населением вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 732 тыс. кв. м. Этот сегмент занял 60% в общем объеме, что, по мнению министра строительства региона Дмитрия Богомолова, является нонсенсом, поскольку ранее лидерство принадлежало сегменту многоквартирных домов. Эксперты строительного рынка считают спрос на загородное жилье долговременным трендом, на динамику которого в ближайшее время не повлияют ни повышение цен, ни усложнение условий кредитования.

Строительство индивидуальных жилых домов в Новосибирской области растет. В период с 2018 по 2024 год число таких домов в регионе возросло более чем на 60% — с 600 тыс. кв. м до 945 тыс. кв. м. Пандемия и удаленный режим работы способствовали росту спроса на загородную недвижимость. Однако пик строительства зафиксирован в этом году, когда количество введенных домов возросло сразу на 24%, подсчитали в Росстате.

В январе — июне 2025 года на территории Новосибирской области население ввело в эксплуатацию 732 тыс. кв. м жилья. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 591 тыс. кв. м, а за весь 2024 год — 945 тыс. кв. м.

На сегодняшний день сегмент ИЖС занимает около 60% в общем объеме. На многоквартирные дома приходится примерно 40%.

Министр строительства региона Дмитрий Богомолов называет ситуацию беспрецедентной, поскольку ранее доля многоквартирных домов (МКД) всегда была выше.

«Это нонсенс, раньше такого не было. Вероятно, этот тренд продиктован задачей президента России ускорить строительство индивидуального жилья»,— прокомментировал тенденцию глава минстроя.

По данным Новосибирскстата, в 2023 году доля ИЖС в общем объеме введенного жилья составляла 39%. В первом полугодии 2024 года она выросла до 45%, итог всего прошлого года — 42%.

Увеличение ввода в сегменте ИЖС эксперты связывают с несколькими факторами, в том числе повышенным запросом населения на просторное, индивидуальное жилье. Гендиректор агентства недвижимости «Вместе», член правления Новосибирской ассоциации риелторов Лариса Самойлова основной причиной называет короткий срок строительства по сравнению с МКД. «В условиях ипотечной нестабильности людям сложно заходить в длительные проекты под высокие ставки или надолго "замораживать" наличные средства, а в ИЖС процесс быстрый, и всего за несколько месяцев после принятия решения люди могут уже въехать в новый дом»,— отметила она.

Динамика также обусловлена заявленными в 2023-2024 годах объектами, которые сегодня вводят в эксплуатацию, полагает эксперт по загородной недвижимости Валентин Канаев.

По данным госпожи Самойловой, этот тренд долговременный, он продолжает набирать обороты в июле и августе. В третьем квартале зафиксирован рост числа сделок в сегменте ИЖС по сравнению с предыдущими периодами 2025 года. Рост в сегменте поддерживают ипотечные программы — сельская ипотека, семейная ипотека, в том числе ипотека с двумя детьми до 18 лет, «которая практически не функционирует сейчас в МКД».

«Также свою лепту внесло введение с марта этого года обязательного использования эскроу-счетов, что сняло напряжение и снизило риски частного домостроения»,— добавила она.

Важными драйверами эксперты также называют строительство автомобильных дорог и развитие транспортной доступности. При этом рост цен и усложнение условий кредитования вряд ли повлияют на спрос в сегменте, считает господин Канаев.

После введения с 1 марта 2025 года счетов эскроу число желающих строить свои дома увеличилось и продолжает расти, считают в Дом.РФ. Так, согласно исследованию, проведенному финансовым институтом, ежегодный спрос на ИЖС составляет 560 тыс. домов — в 1,2 раза больше текущих объемов строительства.

Лолита Белова