Директор департамента строительства Курганской области ушла в отставку

Руководитель департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства правительства Курганской области Ирина Саблукова покинула пост. Она уволилась по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Исполняющим обязанности директора департамента назначен Сергей Цуканов, который ранее работал в ведомстве заместителем руководителя.

Ирина Саблукова возглавляла департамент строительства Курганской области с октября 2019 года. До этого назначения она работала в ведомстве восемь лет, занимая разные должности.