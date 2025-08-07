Пенсионерка на Урале получила компенсацию за травму на ЖД-путях в 1977 году

Прокуратура в Красноуфимске (Свердловская область) через суд взыскала с РЖД почти 700 тыс. руб. в пользу 63-летней пенсионерки за травму, полученную на железнодорожных путях в 1977 году, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Пенсионерка проживает в деревне Гайны Ачитского района, в год получения травмы ей было 15 лет. Прокуратура установила, что 1 апреля 1977 года жительница шла из Уфимской средней школы. Она переходила железнодорожные пути через тамбур стоящего поезда, и когда спрыгнула с него, то попала под идущий по соседним путям поезд в районе переезда у школы. Ее доставили в больницу, впоследствии пострадавшую признали инвалидом детства и присвоили бессрочную вторую группу инвалидности.

В пользу заявительницы взыскана компенсация за моральный вред на 300 тыс. руб., задолженность по ежемесячным выплатам в счет возмещения вреда здоровью за три года в сумме 371 тыс. руб. РЖД также обязали выплачивать пенсионерке ежемесячно 12,5 тыс. руб.

Ирина Пичурина