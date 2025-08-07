Полпред президента РФ посетит Прикамье

Завтра Пермь с рабочим визитом посетит полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на аппарат полпредства.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Игорь Комаров проведет заседание совета округа с участием глав регионов, посвященное поддержке военнослужащих и их семей, а также ходу реализации социальных программ, ориентированных на работающую молодежь.

Полпред президента в ПФО также примет участие в церемонии финала общественной инициативы «МолоТ». В отборочных этапах этого проекта участвовали 16 тыс. молодых профессионалов, представляющих 827 предприятий из различных секторов экономики. Финал соберет 420 делегатов из всех регионов ПФО.

Визит господина Комарова в Прикамье продлится два дня.