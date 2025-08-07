Застройщик из Кумертау получил под планировку участки в центре Уфы

Мэрия Уфы разрешила ООО «Акрополь» разработать проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Чернышевского, Крупской, Коммунистической и Ленина. Документ, подписанный сити-менеджером Ратмиром Мавлиевым, опубликован на сайте администрации.

Территория площадью около 6,8 га попадает в общественно-деловую и рекреационную зоны. Сейчас в квартале находятся несколько объектов культурного наследия: здание Главпочтамта, усадьба старооборядцев Душиных, кинотеатр «Родина», памятник Феликсу Дзержинскому. В числе других объектов — музей МВД, заведения общепита, офисы Альфа-банка и Уралсиба.

Проекты планировки и межевания территории нужно представить главархитектуре Уфы в течение полутора лет.

ООО «Акрополь» зарегистрировано в 1992 году в Кумертау, занимается строительством зданий. Учредителями компании являются Булат Адигамов и Айгуль Харисова. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка «Акрополя» была нулевой, убыток составил около 2,8 млн руб. Ранее мэрия Уфы разрешила застройщику разработать проекты планировки и межевания территорий в Черниковке и микрорайоне Алмалык.

Идэль Гумеров