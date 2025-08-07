В Тольятти студентов привлекают к разработке дизайна и архитектуры для города

В Тольятти открылась выставка студенческих и ученических работ «Преемственность поколений. Дизайн и архитектура для города». На ее открытии собрались преподаватели Тольяттинского государственного университета, представители сферы дизайна и архитектуры, сообщили в горадминистрации.

Авторы работ посмотрели на город под другим углом и представили свои идеи-проекты по благоустройству и архитектуре. В работах студентов ТГУ можно увидеть варианты обновления внутриквартальных территорий, лесопарковой зоны и других общественных пространств — например, сквера у торгового центра «Русь», Итальянского пляжа, бульвара Космонавтов и микрорайона Шлюзовой.

Учащиеся детской архитектурной студии «Вертикаль» показали, как они видят городской автовокзал, железнодорожный вокзал, тольяттинский Арбат по ул. Карла Маркса. Особое внимание они уделили развитию школ и представили свои архитектурные варианты учреждений с различными тематическими направлениями — дайвингом или археологией.

«Наш город должен сохранить историческое наследие и развиваться в новых современных реалиях. И очень хорошо, что Тольяттинский государственный университет готовит будущих дизайнеров и архитекторов», — обратился к гостям заместитель главы города по социальным вопросам Дмитрий Лоскутов.

Алексей Алексеев