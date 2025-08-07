На строительство велопешеходного моста в Угличе потратят почти 40 млн рублей

В Ярославской области на строительство велопешеходного моста через Селивановский ручей в Угличе намерены потратить 39,5 млн руб. Информация размещена в системе «ЕИС Закупки».

Фото: Министерство строительства и жкх ЯО

В начале июля был объявлен конкурс по поиску подрядной организации для строительства. Начальная цена контракта была определена в 39,5 млн руб. В комплекс работ входят устройство железобетонных опор, изготовление металлического пролетного строения, устройство ограждений, наружного освещения, а также демонтаж старого моста (последним этапом).

Строительство планировали закончить к 7 декабря 2025 года. Однако объявленный конкурс был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, в связи с этим график работ может быть изменен.

Как ранее сообщали в областном министерстве строительства и ЖКХ, новый мост заменит аварийный. Проект разрабатывал областной «Проектный институт».

Алла Чижова