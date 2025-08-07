Директор центра «Геопарк Торатау» Артур Идельбаев подал жалобу на арест

Директор АНО «Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма “Геопарк Торатау"» Артур Идельбев, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), подал жалобу на арест. Дата ее рассмотрения в Верховном суде Башкирии пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Как сообщал «Ъ-Уфа», фигурантами уголовного дела также стали директор АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» Руслан Юнусов и глава АНО «Проектный офис» Ильнур Куватов. В конце июля Советский райсуд Уфы арестовал их до 22 сентября. Обвиняемые содержатся в следственном изоляторе №1.

На днях Верховный суд Башкирии оставил в силе арест Руслану Юнусову. Информации об обжаловании меры пресечения со стороны Ильнура Куватова нет.

По версии следствия, в 2023–2024 годах фигуранты дела оформили фиктивные заявки в министерство предпринимательства и туризма Башкирии на получение субсидий для создания глэмпинга в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском районе. Как утверждает следствие, выделенные из бюджета республики 26 млн руб. были похищены.

Венера Хисамова