6 августа в Татарстане произошло девять пожаров

На территории Татарстана за сутки 6 августа произошло девять пожаров. Восемь из них были зафиксированы в жилом секторе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

За сутки пожарные 14 раз выезжали по ложным вызовам. Еще шесть раз спасатели взаимодействовали с другими службами. Восемь раз пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП. На водных объектах произошло одно происшествие.

Сегодня, 7 августа, в Татарстане ожидается дождь, местами пройдут ливни, гроза и град. Скорость ветра составит 5–10 м/с с усилениями при грозе 15–20 м/с, а температура воздуха днем — +23...+28.

