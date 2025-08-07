В Тольятти женщина зарегистрировала у себя 11 мигрантов

В Тольятти участковые по Автозаводскому району пресекли очередной факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев. Местная жительница 1958 года рождения незаконно поставила на учет в своей квартире 11 мигрантов, не собираясь их туда заселять. Об этом сообщили в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Злоумышленница признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что за свои услуги получила денежное вознаграждение в размере 5 тыс. руб.

«Иностранные граждане уже сняты с миграционного учета по месту пребывания, а в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело»,— заявили в полиции.

Алексей Алексеев