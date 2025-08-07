На участке обвала федеральной трассы в Приамурье открыли проезд для легковушек

В Амурской области на участке федеральной трассы А-360 «Лена», где 5 августа произошел обвал дорожного полотна, отрыли проезд для легковых автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального минтранса.

Позже проезд разрешили машинам с массой до 3,5 т. Восстановление дороги продолжается, его обещают закончить 9 августа. Тогда же обещают открыть проезд для большегрузов, до тех пор их просят «набраться терпения» и не искать вариантов объезда проблемного участка.

Минтранс приводит сообщение главы Тындинского округа, где произошел инцидент, Тамары Лысаковой. По ее словам, притрассовая дорога предназначена для проезда небольшой техники, обслуживающей железную дорогу: на ней нет жд переездов и мостов с необходимой для грузовиков габаритностью.

Обрушение полотна произошло на 79-м км дороги. Оператор ФКУ Упрдор «Лена», подведомственный Росавтодору, принял решение о закрытии участка с 39-го по 160-й км.