В столице Хакасии установили памятник погибшему мэру

В Абакане открыли памятник Николаю Булакину. Он возглавлял столицу Республики Хакасия с 1995 года по октябрь 2019-го, когда погиб в автокатастрофе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Булакин

Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ Николай Булакин

Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ

Памятник выполнен из бронзы красноярским скульптором Андреем Мурзиным на средства частных лиц. Он установлен на гранитном постаменте на Театральной площади.

«В период своей работы мэром он лично контролировал строительство социальных объектов, был в постоянном диалоге с горожанами и уделял большое внимание благоустройству городской среды. Благодаря его инициативам столица Хакасии приобрела современный облик, комфортную инфраструктуру и атмосферу уюта»,— говорится в сообщении правительства республики в связи с открытием памятника.

Валерий Лавский