За месяц на пермском рынке новостроек объем предложения вырос на 6,5%

В июле объем предложения на пермском рынке новостроек вырос на 6,5% по сравнению с июнем, сообщает сервис «Объектив.РФ». Девелоперы краевой столицы в минувшем месяце вывели на продажу 575,8 тыс. кв. м первичной жилой недвижимости. В соседнем Екатеринбурге объем предложения в этом сегменте в июле увеличился на 4,5% (1,9 млн кв. м вывели на рынок), в Кирове — на 2% (120,8 тыс. кв. м), а в Ижевске, напротив, снизился на 3,2% (408,1 тыс. кв. м).

По оценкам аналитиков сервиса, прирост объема экспозиции в большинстве городов в среднем составил +4,6%. В некоторых регионах корректировка оказалась в сторону понижения: отрицательную динамку объема экспозиции за последний месяц показали Салехард, Тюмень, Челябинск, Ижевск и Новосибирск.

Эксперты «Объектив.РФ» отмечают, что текущая экономическая ситуация заставила российских девелоперов притормозить с новыми проектами или вовсе не начинать их. Некоторые застройщики вынужденно отказались от увеличения объемов строительства в 2025 году, чтобы полностью выполнить свои обязательства перед покупателями.