В Петербурге автомобиль каршеринга снес остановку с людьми, погиб один человек

В Красносельском районе Санкт-Петербурга автомобиль каршеринга врезался в автобусную остановку. В результате погибла женщина, еще одна госпитализирована, сообщает областное МВД. Возбуждено уголовное дело.

ДТП случилось сегодня утром на проспекте Ленина в городе Красное Село. 35-летний мужчина за рулем Kia Rio не справился с управлением и выехал на тротуар. После аварии он сбежал, но был задержан и доставлен в отдел полиции. Пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии, уточнили в МВД.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.