Прокуратура в судебном порядке защитила права саратовского инвалида

Ртищевская межрайонная прокуратура добилась обеспечения жителя Саратовской области необходимыми средствами реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в соответствии с индивидуальной программой 71-летнему мужчине, являющемуся инвалидом второй группы, требуются технические средства реабилитации. Речь идет об ортопедических брюках, кресле-стуле с санитарным оснащением, ходунках, кресле-коляске с ручным приводом.

При этом пенсионер не обеспечен всем этим с января 2025 года. По итогам проверки надзорное ведомство попросило суд обязать региональное отделение Социального фонда России предоставить мужчине средства реабилитации и взыскать компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования, прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов