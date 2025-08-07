В Оренбурге к сдаче готовят 64 новые квартиры для детей-сирот

В среду, 6 августа, в Оренбурге состоялась приемка 64 квартир, расположенных на ул. Юркина, 6 в ЖК «Осенний лист». Жилье предназначено для детей-сирот, сообщает администрация города.

Квартиры от 33 кв. м с чистовой отделкой расположены на 17-25-м этажах в доме, который уже сдан в эксплуатацию. В шаговой доступности находятся социальные учреждения, магазины, торговые центры. Жилье оснащено всем необходимым для проживания: от электрических плит до функциональной сантехники.

Контракты на приобретение жилых помещений в доме заключены департаментом имущественных и жилищных отношений в прошлом году путем участия в долевом строительстве. После приемки комиссией помещения будут готовить к передаче в муниципальную собственность. Затем состоится жеребьевка, на которой дети-сироты получат ключи от жилых помещений.

В текущем году на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено 472,5 млн руб. В мае обладателями новых квартир стали 49 оренбуржцев.

Руфия Кутляева