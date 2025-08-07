В Ярославле пройдет концерт с участием Башмета и артистов балета

В Ярославле 16 августа на Советской площади состоится концерт Юрия Башмета. Об этом сообщили в правительстве области.

Программа будет посвящена 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. Зрители услышат отрывки из таких известных опер как «Евгений Онегин» и «Пиковая дама».

«Концерт будет проходить на двухуровневой сцене, где одновременно выступят музыканты оркестра и артисты балета. В уникальной постановке примут участие маэстро Башмет, Всероссийский юношеский симфонический оркестр, солисты Большого театра и театра Станиславского, а также лауреаты первых премий конкурса имени Чайковского»,— рассказал губернатор Михаил Евраев.

Выступление состоится в рамках губернаторского проекта «Большой концерт» уже в третий раз. Первое представление было дано на Советской площади в 2023 году, тогда на площади собралось 8 тыс. зрителей. В 2024 году — 4 тыс. человек.

Алла Чижова