На Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар после атаки беспилотников

В поселке Афипском в Краснодарском крае произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил оперштаб Кубани.

«Из-за падения обломков БПЛА на НПЗ загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата», — говорится в комментарии оперштаба.

Пожару был присвоен 4-й ранг сложности. Пожарные подразделения оперативно локализовали возгорание на площади 250 кв м, открытое горение было ликвидировано в 7:38 мск. «В 8:21 – полностью потушили», — добавили в оперштабе.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев ранним утром сообщал, что в Славянске-на-Кубани «в результате падения обломков БПЛА» пострадал мужчина. В частном доме выбило окна, также взрыв разрушил хозпостройку на участке. Помимо этого «небольшие возгорания после падения обломков были в Красноармейском районе». В акватории Черного моря вблизи Новороссийска отразили атаку безэкипажных катеров, уточнял чиновник. О пожаре на Афипском НПЗ ранее официально не сообщалось. Местные жители в соцсетях публиковали видеозаписи пожара.