Суд обязал компанию возместить ущерб Волге на 1 млн в Астраханской области

Суд по иску Росприроднадзора обязал судостроительную компанию возместить причиненный Волге ущерб на более чем 1 млн руб. в Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки экологического состояния реки Волга и ее крупных притоков Нижне-Волжское управление Росприроднадзора с привлечением ФГБУ «СевКасптехмордирекция» выявило превышения загрязняющих веществ на водном объекте в районе отстоя плавсредств у причальной стенки ер.Бертюль, р.п. Красные баррикады. Выяснилось, что хозяйственную деятельность осуществляло АО «ЮЦСС».

Причиненный Волге ущерб специалисты оценили на сумму более 1 млн руб. Росприроднадзор потребовал от организации добровольной оплаты вреда, но там требование проигнорировали. После этого управление попросило Арбитражный суд Астраханской области взыскать с АО «ЮЦСС» сумму ущерба. Суд удовлетворил требование, решение в законную силу не вступило.

Павел Фролов