В Тольятти парк развлечений оштрафовали за нарушения при эксплуатации аттракционов

В Тольятти в адрес ООО «Парк развлечений» («Фани Парк», ул. Фрунзе, д. 16б) и ИП Деркачева М.В. (аттракционы «У Бегемота», ул. 70 лет Октября, 31) внесены представления и возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Виновные оштрафованы на общую сумму 40 тыс. руб., сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, во время проверки детских аттракционов выявлены нарушения требований технических регламентов и государственных стандартов. Также установлено ненадлежащее санитарное состояние аттракционов.

ООО «Парк развлечений» выявленные нарушения устранило в полном объеме. Фактическое устранение ИП Деркачевым М.В. нарушений взято прокуратурой района на контроль.

Руфия Кутляева