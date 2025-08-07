Согласован проект восстановления исторического здания «Пермэнерго» в Перми

Проект по сохранению объекта культурного наследия «Пермэнерго» на Комсомольском проспекте, 48, в Перми получил акт государственной историко-культурной экспертизы. Документ опубликован на сайте региональной госинспекции по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно проекту, в целом памятник архитектуры находится в удовлетворительном состоянии. При этом зданию требуется ремонт помещений диспетчерского зала, специализированного оборудования на четвертом и пятом этажах, обусловленный необходимостью перехода на новый технологический процесс управления электросетевым комплексом филиала ПАО «Россети Урал» - «Пермэнерго».

Здание на Комсомольском проспекте, 48, строилось в 1953–1956 годах для размещения районного управления «Молотовэнерго». Проект и смета разрабатывались предприятием «Молотовгорпроект». Объект представляет собой пятиэтажное строение с прямоугольной семиэтажной башней, выполненное из керамического кирпича с использованием приемов архитектуры неоклассицизма. Памятник входит в границы территории объекта культурного значения — достопримечательного места «Комсомольский проспект». В здании располагаются офис компании «Россети Урал», пермский филиал «Т Плюс», кафе «Гала».

Помимо перечисленных в указанном проекте работ в здании «Пермэнерго» к концу 2028 года надо отремонтировать фасады и подвал.