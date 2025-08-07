Уфимец обвиняется в разбое на 15 млн рублей

Калининский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в разбое с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 162 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По материалам дела, в марте этого года фигурант уголовного дела разместил фиктивное объявление о продаже автомобиля BMW стоимостью 17 млн руб. В апреле этого года на объявление откликнулись покупатели из Санкт-Петербурга. Стороны договорились о продаже машины за 15 млн руб. Через месяц покупатели приехали в Уфу и встретились с фигурантом уголовного дела, который, угрожая неработающим пневматическим пистолетом, забрал деньги и скрылся.

Фигурант уголовного дела признал вину и частично возместил ущерб.

Майя Иванова