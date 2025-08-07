Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов РФ по числу самозанятых

Республика Татарстан вошла в топ-5 регионов России по количеству зарегистрированных самозанятых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платформы «Консоль».

По числу самозанятых республику опередили Москва, Московская область, Санкт-Петербург. На пятом месте расположился Краснодарский край. Число самозанятых жителей Татарстана превышает 400 тыс. человек.

По данным исследования, более половины самозанятых в России (53%) являются мужчинами. 48% из них — молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Больше всего по самозанятости работают в сфере доставки, комплектации товаров и в упаковке.

Диана Соловьёва