В Новосибирске задержаны подростки за подготовку убийства военнослужащего
В Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали двух подростков за подготовку убийства военнослужащего Минобороны РФ с помощью химических веществ. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По данным следствия, несовершеннолетние действовали по заказу спецслужб Украины за денежное вознаграждение. Злоумышленники получили от кураторов три емкости с опасными химическими веществами и нанесли их на ручку водительской двери, а также боковое зеркало заднего вида автомобиля офицера.
В отношении подростков возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ). Их поместили под стражу.