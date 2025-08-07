В Новосибирске задержаны подростки за подготовку убийства военнослужащего

В Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали двух подростков за подготовку убийства военнослужащего Минобороны РФ с помощью химических веществ. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, несовершеннолетние действовали по заказу спецслужб Украины за денежное вознаграждение. Злоумышленники получили от кураторов три емкости с опасными химическими веществами и нанесли их на ручку водительской двери, а также боковое зеркало заднего вида автомобиля офицера.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ). Их поместили под стражу.

Александра Стрелкова