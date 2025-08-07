Многодетным семьям Самарской области помогут подготовиться к школе

В рамках национального проекта «Семья» многодетным семьям в Самарской области выделят по 11 тыс. руб. на каждого ребенка для покупки школьной и спортивной формы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Данная мера поддержки реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Заявки на выплаты можно подать через портал «Госуслуги» или лично в управлениях социальной защиты населения с 1 августа по 31 октября.

В Самарской области насчитывается 64,5 тыс. школьников из многодетных семей. Выплаты будут предоставляться независимо от дохода семьи.

Андрей Сазонов