Пензенская больница объявила аукцион на поставку медизделий на 59 млн рублей

ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава РФ (г. Пенза) ищет подрядчика на поставку медицинских изделий. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Лечебное учреждение расположено по адресу: г. Пенза, ул. Стасова, 6. Речь идет о поставке биопротеза сердечного аортального клапана для транскатетерной имплантации, с каркасом в форме стента, и системе доставки протеза клапана сердца трансфеморальной — по 60 штук.

Заявки принимаются до 14 августа. Поставщика определят 18 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 59,1 млн руб. Поставка медицинских изделий осуществляется с даты заключения контракта по 31 марта 2026 года.

Требуется обеспечение исполнения контракта в размере 17,7 млн руб. Подрядчик предоставляет гарантии качества на весь срок годности поставляемого товара.

Павел Фролов