Число заявок на регистрацию собственных торговых марок ритейлеров упало на 15%

В первой половине 2025 года число поданных заявок на товарные знаки среди крупнейших продуктовых ритейлеров снизилось на 15,6% в годовом выражении, подсчитали по запросу «Ъ» в компании «Онлайн Патент». Замедление запуска сетями собственных торговых марок (СТМ) в частности и промоакций обусловлено неблагоприятной конъюнктурой в российской экономике, считают в компании «Онлайн Патент».

Наиболее заметное снижение числа новых регистраций СТМ наблюдается у Mercury Retail Group («Красное & Белое», «Бристоль») — на 40% год к году, у X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») — на 35,2% год к году, у «Самоката» — на 30%. Тенденция к замедлению темпов запуска новых торговых марок наблюдается второй год подряд, констатирует председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.

Это связано прежде всего со снижением активности потребителей. Так, по данным Альфа-банка, в мае—июне 2025 года покупатели снизили траты на продукты питания на 0,6% год к году. В июне, по данным «Сбер Индекса», совокупные траты потребителей составили 6,99 трлн руб. Аналитики Альфа-банка прогнозируют начало продолжительной стагнации в рознице, поскольку коррекция потребительской активности затронула все товарные группы.

Подробности — в материале «Ъ» «Ритейлеры не держат марку».