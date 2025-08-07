Начальник колонии-поселения обжаловал свой арест

Начальник колонии-поселения №39 ГУФСИН по Пермскому краю, полковник Михаил Репетуха, взятый под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий, обжаловал арест. Его апелляционная жалоба будет сегодня рассмотрена в краевом суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», начальник колонии-поселения №39 и его бывший заместитель были задержаны 1 августа 2025 года. На следующий день Краснокамский суд отправил их в СИЗО.

По версии следствия, Михаил Репетуха и его заместитель в конце лета 2024 года заключили госконтракт с индивидуальным предпринимателем на перевозку картофеля из колонии-поселения в другие учреждения ГУФСИН. При этом начальник колонии и его заместитель неправомерно отклонили заявки иных участников аукциона, заявлявших ценовое предложение на меньшую сумму. В последующем перевозка картофеля была организована средствами колонии-поселения, а деньги в сумме более 580 тыс. руб. были перечислены на счет индивидуального предпринимателя за якобы оказанные последним автотранспортные услуги.

По выявленным фактам СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, из корыстной заинтересованности).

Колония-поселение №39 ГУФСИН по Пермскому краю расположена в деревне Мерзляки Оханского округа. В учреждении отбывают наказание около двухсот осужденных.