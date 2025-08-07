В Челябинской области спрос на сисадминов снизился на 19%

В январе-июле 2025 года работодатели Челябинской области открыли 380 вакансий для системных администраторов, что на 19% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Однако специальность остается востребованной и занимает долю 8% от всех вакансий в сфере, сообщает hh.ru.

Чаще всего системных администраторов в этом году искали компании из отраслей «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (26% от суммы таких вакансий), «Розничная торговля» (9%), «Финансовый сектор» и «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (по 6%), а также «Услуги для бизнеса» (5%).

При этом в профессиональной сфере сложился так называемый «рынок работодателя», отмечают в hh.ru. Соотношение резюме на вакансию в регионе составляет 11,1, что выше нормы в четыре резюме на вакансию. В такой ситуации компании увеличивают требования к потенциальным сотрудникам. В 2025 году 87% открытых вакансий сисадминов были доступны кандидатам с опытом работы, и лишь 13% — новичкам в профессии. Чаще всего в вакансиях упоминаются такие компетенции, как настройка ПК, администрирование сетевого оборудования, настройка сетевых подключений, администрирование серверов Linux и Windows, настройка ПО, техническая поддержка пользователей, установка ПО и ремонт ПК. В hh.ru отдельно подчеркивают, что такая ситуация на рынке позволяет работодателям не повышать зарплаты согласно ожиданиям кандидатов: в Челябинской области среднее предложение составляет 66,4 тыс. руб., тогда как сисадмины рассчитывают на 75,6 тыс. руб.

Виталина Ярховска