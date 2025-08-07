Волгоградская область в ночь на 7 августа подверглась атаке БПЛА

Силы ПВО Минобороны РФ отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Волгоградскую область в ночь на 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Комментируя произошедшее, губернатор Андрей Бочаров отметил, что в результате атаки беспилотников произошел пожар в административном здании на железнодорожной станции Суровикино. К борьбе с огнем немедленно привлекли специалистов.

По словам господина Бочарова, саперы устраняют обломки уничтоженного дрона на железнодорожной станции Максима Горького. Сбоев в движении железнодорожного транспорта нет, никто не пострадал.

Павел Фролов