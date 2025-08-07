В Челябинске водитель скорой сбил мальчика

В Челябинске водитель машины скорой помощи совершил наезд на ребенка, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, вечером 6 августа около дома №91 по улице Елькина 63-летний водитель скорой помощи двигался на вызов к пациенту с включенными проблесковыми маячками. Он наехал на десятилетнего мальчика, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Ребенку оказали разовую медицинскую помощь. На месте работал экипаж ДПС для выяснения обстоятельств и причин случившегося.

Виталина Ярховска